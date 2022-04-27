В Херсоне в людей, вышедших на мирный митинг против российской оккупации, летели гранаты, есть раненые

В Херсоне в людей, вышедших на мирный митинг против российской оккупации, летели гранаты, есть раненые

Российские военные в Херсоне бросали в людей, которые вышли на мирный митинг против оккупации, гранаты со слезоточивым газом и светошумовые. Травмированы два человека.

В Херсоне разогнали людей, вышедших на мирный митинг против российской оккупации.

Об этом сообщает местное издание Мост.

Российские военные бросали в людей гранаты — со слезоточивым газом и светошумовые.

Сотрудница скорой помощи сообщила Суспільному, что во время разгона мирного митинга в Херсоне были травмированы два человека.

«Травмирован мужчина 50 лет, разорвалась дымовая шашка рядом с ним и он получил открытый перелом костей левой голени. Вторая травмированная — это женщина 71 год, возле нее что-то взорвалось, на ней сгорела куртка, она получила ожоги грудной клетки и спины, сложную травму грудной клетки», — сказала она.

По ее словам, женщина сейчас находится в областной больнице, мужчине оказывают помощь в травмопункте.

Мужчина незрячий, во время разгона митинга российскими военными он шел с женой мимо Главпочтамта.

Напомним, что херсонцы еще раз высказали свою позицию, что не желают видеть оккупантов в родном городе, и тем более голосовать за любое квазиобразование и провели митинг за Украину с плакатами и государственными флагами.

Читайте также: