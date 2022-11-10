Херсон – важное направление для двух сторон: аналитики объяснили, чего оккупанты выходят из города

Российские оккупанты получили приказ выйти из Херсона, чтобы не оказаться в окружении. В то же время город остается важным объектом для двух сторон: Украины и РФ.

Российским войскам грозит окружение. Поэтому они получили приказ Шойгу отойти от Херсона. Отсутствие россиян станет большой победой украинских военных в битве за юго-восточную Украину.

Об этом сообщили аналитики издания Financial Times.

Как отмечается, отступление оккупантов из Херсона лишает Кремль крупнейшего военного достижения в войне, развязаной РФ. Сам же Херсон имеет стратегическое значение для Путина, поскольку город находится близко к Крыму. А контроль ВСУ над областным центром расширит возможности украинской армии.

В то же время отступая из Херсона, россияне стремятся закрепиться на другом берегу реки — там они неделями строили оборонительные линии. В то время как Запад считает, что Украина сможет вернуть северо-западный берег Днепра до конца ноября.

Значение Херсона в войне России против Украины

Херсон – это единственный город областного значения, который оккупанты смогли захватить. При этом город имеет большую ценность и для украинских военных, которые смогут перенастроить свое контрнаступление, поскольку Херсон соединяет Украину с оккупированным РФ Крымом.

Херсон расположен в 100 километрах от перешейка, обеспечивающего армию России оружием и живой силой.

"Это приведет к тому, что три важных дороги, которые пролегают на сухопутном мосту, а также ряд российских логистических объектов и складов с боеприпасами окажется в зоне действия высокоточной ракетной системы Украины", — подчеркнули аналитики.

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