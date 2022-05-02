Херсон вернулся в 90-е: нелегальные товары из багажников, а мобильная связь и Интернет едва теплятся

Третий день без связи – оккупированная Херсонщина оказалась еще и в информационной изоляции, мобильная связь и Интернет исчез вечером 30 апреля.

Среди местных возникла паника, волновались и их родные из других регионов, которые не могли дозвониться в Херсон, говорится в ТСН.

«Живые, здоровые, все хорошо» – это спешат сообщить родным люди, которым удалось поймать связь в заблокированном городе. Два дня были повреждены сети украинских провайдеров и город полностью оказался без связи, не работали ни телефоны, ни Интернет. Сейчас с перебоями связь восстановил только один провайдер, поэтому на месте, где можно поймать сигналы, сейчас толпа херсонцев.

В Министерстве цифровых технологий уже заявили: сети мобильной и Интернет связи повредили оккупанты-намеренно. Чтобы посеять панику и вызвать уныние среди жителей Херсона. Параллельно начали распространяться слухи, что украинская армия якобы терпит поражение в боях. Как только появился слабый Интернет, люди начали читать украинские новости. Между тем, в теле и радиоэфире остались исключительно российские каналы. Украинские могут смотреть только владельцы спутниковых антенн.

Накануне русские военные захватили горсовет и назначили своего мэра. Потому что законный мэр на сотрудничество не согласился, заявил, что его команда будет управлять дистанционно. Но как это сделать сейчас, без какой-либо связи большой вопрос.

Пока в городе не появился стабильный Интернет, не работают банкоматы и терминалы. Вся торговля окончательно обналичилась. Крупные торговые сети, распродав остатки товаров, закрылись. Не работает и большинство аптек. В регион словно вернулись 90-е годы, все пути ведут на рынок, только там есть пища и средства гигиены.

В багажниках авто, на раскладных столиках и просто на дороге – здесь есть, кажется, все. От местных херсонских овощей до спиртного, конфет, сигарет. Однако большинство товаров завезены из оккупированного Крыма, даже лекарство.

Украинские лекарства, рискуя жизнью, завозят волонтеры. Российские – везут перекупщики, ездящие в Крым. Никакого гуманитарного конвоя в оккупированную область до сих пор не пропустили. Вместо успокаивающего херсонцы покупают семена подсолнечника. «Семечки – это херсонский антистресс. Дайте баночку, пожалуйста», — в шутку говорят местные.

Сегодня в окрестностях Херсона было слышно несколько взрывов. Тот, кто смог зайти в Интернет, прочитал сообщения от ВСУ. Под Чернобаевкой уничтожил очередной склад боеприпасов. Счет 18:0 и это единственная радостная новость для херсонцев сегодня – она означает, что наши близко.

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