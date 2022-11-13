Херсонцев предупредили об опасности и призывают не собираться в людных местах – ОВА

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал об опасности в Херсоне для жителей.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал горожан не собираться в людных местах из-за вражеских мин, которые оккупанты оставили после себя.

"Сейчас ведутся работы по разминированию. Враг заминировал почти все. Я очень вас прошу – не нужно собираться в людных местах", — говорится в видеообращении Янушевича.

Также глава облгосадминистрации отметил, что 14 ноября будет проводиться разминирование. Поэтому херсонцев просят не заезжать в центральную часть города.

Деоккупация Херсона

Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября.

По состоянию на 13 ноября в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляющие вещание украинского телевидения и радио.

"Укрзализныця" в честь освобождения Херсона от российской оккупации запускает продажу билетов на первые рейсы в деоккупированные украинские города.

В воскресенье, 13 ноября, журналист ТСН провел первое включение из освобожденного Херсона. По его словам, в городе на каждом шагу развеваются украинские флаги, а к восстановлению критической инфраструктуры приступят сразу после проведения разминирования.

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