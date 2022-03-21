Херсонцы эти дни спокойно воспринимают звуки войны, потому что знают, что это украинцы бьют врага

Херсонцы эти дни спокойно воспринимают звуки войны, потому что знают, что это украинцы бьют врага

Бесстрашные жители области выходят на митинги, чтобы враг не забывал, что он здесь нежелателен.

Один мужчина взорвался на мине, несколько жителей травмированы и еще обнаружено 8 неразорванных снарядов. Это сообщение только из одного села Музыковка Херсонской области. Все чаще селяне, выходящие на связь из оккупированных сел, сообщают о заминировании территорий. В больницах области катастрофически не хватает медикаментов, перебои с продуктами. Но еще не было дня, чтобы херсонцы не вышли на митинги против рашистской оккупации.

Об этом говорится в ТСН.

Город-герой Херсон в последнее время спит спокойно, и уже почти не боится взрывов, потому что знают, что это украинцы бьют вражескую технику. А что херсонцы делают днем — знают все — выходят на митинги. Наиболее массовые они в выходные. Люди собрали деньги и купили даже колонку. Во всю мощь включают гимн и украинскую музыку. Таким образом, заглушают советские песни, ставящие в противовес оккупанты.

На одном из видео мимо митинга пытается проехать колонна вражеской техники. Люди его не пропускают, грузовики дают задний ход и митинг продолжается дальше.

А после митинга в Каховке люди узнают приятную новость. После 8-дневного плена оккупанты отпустили домой журналиста Олега Батурина. "Били, унижали, запугивали, держали в бесчеловечных условиях без пищи и воды, – пишет Олег, – Но я не сломался".

Херсонцы не перестают ходить на митинги против российской оккупации

Однако многие земляки Олега еще остаются в плену.

А еще есть видео, снятое жителями Олешек. Здесь видно, как оккупанты по трассе тянут свои вертолеты. Наши артиллеристы сожалеют, что на этот раз враги не оставили свои вертолеты в Чернобаевке. Их там громили уже шесть раз и готовы еще.

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