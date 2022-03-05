Херсонцы "наломали" планы оккупантов стать героями на своем лживом телевидении

Горожане, несмотря на опасность, показывают оккупантам, что Херсон – это Украина.

Херсонцы сорвали планы оккупантов, где готовили митинг за создание еще одной недореспублики – ХНР. Завезли из Крыма массовку и гумконвой. Надеялись, горожане, уже четыре суток в осаде, придут получать продукты. А люди вместо хоть и под дулами автоматов вышли с украинскими лозунгами и флагами.

Об этом говорится в ТСН.

Обещанного зеленого коридора для гуманитарной помощи Херсон так и не получил. Вместо девятнадцати украинских фур, которые не смогли попасть в город, туда заехал русский гумконвой.

Российская съемочная группа готова, она должна рассказать соотечественникам, как спасают херсонцев от голода. В городе оккупанты уже четыре дня — обстреляли местных и их авто, дома и торговые центры, захватили железнодорожный вокзал, речной порт и облгосадминистрацию, а через несколько дней выключили украинские каналы и снимают кино о помощи Херсона. Даже с собой привезли массовку.

Тем временем в Херсоне отключают мобильные связи и Интернет. «Вырубали связь, чтобы вы не волновались, у нас интернета нет, МТС не работает, Киевстар тоже не работает, передайте всем, чтобы не волновались, в Херсоне все хорошо, Херсон – это Украина», – говорят местные.

Херсонцы с украинскими флагами вышли сюда же на площадь посмотреть на весь этот цирк с раздачей вражеской гуманитарки, ни один херсонец ее не взял, а отправил в направлении русского корабля.

Военные не позволяли приближаться к русской съемочной группе херсонцам, желавшим рассказать о направлениях движения для их помощи.

На экранах херсонских телевизоров русские каналы. Там показывают Херсон, который приветствует оккупационные власти. Но на самом деле это не так.

Утром горожане вновь соберутся на центральной площади, чтобы, несмотря на смертельную опасность, сказать оккупантам, что Херсон — это Украина.