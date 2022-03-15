Херсонцы не дают покоя оккупантам многочисленными митингами, а те не прекращают обстрелов

Все новые территории попадают под огонь врага.

В Херсонской области враг до сих пор не дает создать «зеленый коридор» для гуманитарного груза. Оккупированные Херсон, Каховский район, Геническ — до сих пор без необходимых лекарств, есть и нехватка продовольствия. В течение дня появилась информация о том, что россияне вроде бы разрешили завезти лекарства в Новую Каховку — однако впоследствии областные власти это опровергли. Между тем, на Херсощине не утихают митинги против российских оккупантов. Люди не боятся голыми руками выходить против вооруженных войск.

Об этом говорится в ТСН.

Ни сутки без российских обстрелов, теперь под обстреляли попал поселок Высокополье. Попали в детский сад возле местной больницы. Враг вошел в поселок Чулаковка.

Впрочем, Херсонщина продолжает поражать силой сопротивления. На митинги против российской агрессии массово выходят безоружные люди. В Белозерке во время митинга селяне голыми руками пытались остановить колонну. Прекрыть путь русской военной технике вышли женщины.

По информации из Голой Пристани, там тоже митинг против оккупантов, такие же в Великоалександровке. Херсонцы, несмотря на приказы российских военных этого не делать, продолжают акции протеста на Площади Свободы.

Попытка активисты поговорить с российскими военными, ее задержали прямо во время прямого эфира. У нее отобрали телефон, но потом отпустили. Но так везет далеко не всем активистам. До сих пор неизвестна судьба журналиста из Каховки Олега Батурина. Он исчез накануне, вышел пообщаться со знакомым и не вернулся. Родственники уверены, что его украли русские нацисты. В тот же день исчез ветеран АТО и общественный деятель Сергей Цигип из Новой Каховки, его судьба до сих пор неизвестна.

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