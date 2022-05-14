"Херсонцы, не сдавайтесь и держитесь": Ким обратился к жителям оккупированного города

"Херсонцы, не сдавайтесь и держитесь": Ким обратился к жителям оккупированного города

Ким обратился к жителям оккупированного Херсона. Он попросил горожан не падать духом.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей соседней Херсонской области не сдаваться и дождаться деоккупации.

Об этом он сказал в видеообращении.

«Хотел бы обратиться к херсонцам: люди, потерпите, я вас прошу. Понимаю, что очень тяжело: ходят разные, мягко говоря, плохие люди по нашей земле. Потерпите. Видите, Харьков отодвинули. Силы, средства, ленд-лиз дойдет – мы планируем все. Вижу, что сами россияне саботируют приказы. Не хотят идти вперед, не могут и не видят длинную перспективу пребывания в Херсоне. Для галочки что-то делают. Но это все мелочи. Мы все равно освободим Херсон», — сказал Ким.

Ранее в британской разведке заявили, что ситуация в Херсоне подчеркивает только провал политических целей России в Украине.

Жительница Херсона рассказала, какая сейчас ситуация в городе

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