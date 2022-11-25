Херсонцы после обстрела ищут уцелевшие вещи в своих домах и, несмотря на это, верят в победу

В освобожденном Херсоне россияне обстреляли "Градами" жилмассив — есть погибший. Под огонь попали несколько многоэтажек, но на этот раз оккупанты в очередной раз превзошли себя и попали еще и по детскому саду, в котором расположен "Пункт несокрушимости". Этой ночью, кроме минометов и артиллерии, впервые использовали ракеты.

На городе прилета долго тлело и дымилось, дом разрушен до основания.

Виктории невероятно посчастливилось выжить, когда прилетело, она спала в своей квартире на втором этаже. Обвалились потолок и пол, а саму женщину привалило обломками. "Упало все. Затормозило определенное фортепиано", — рассказывает женщина.

Из-под завалов ее доставал сосед Владимир. "Потолок упал, а он вылезает и говорит — ребята, я не одета, простите меня. Только тапочка одна была. Ударило с той стороны в дом. Потом через минутку где-то сюда", рассказывает мужчина.

Он живет по другую сторону дома, ему в постель вылетели стекла. "Выпало и накрыло полностью. Ну, что штора немного сдержала", — рассказывает он.

Среди жителей чудом обошлось без жертв, только кое-кого порубило стеклом и обломками. Вырвал у дома — две, с обеих сторон.

Дом аварийный, говорит жительница Светлана, оставаться здесь нельзя. На эту ночь крышу над головой жители разрушенных домов будут искать по соседям, а Светлана с мужем уже планируют выезжать к родственнику в другую область. Жалуется, сейчас оккупанты разбивают город, а до этого — грабили. Украли даже детский поезд из парка развлечений.

Одеты в чем есть, у разбитого дома, но люди, несмотря ни на что, верят в победу.

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