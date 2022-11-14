Херсонцы радуются всему украинскому даже без света, тепла и с водой в ведрах из Днепра

Несокрушимые херсонцы без света, воды, газа и связи, радуются освобождению и украшают город флагами, говорится в ТСН.

256 дней оккупации Херсон не отчаялся и на улицах города снова развеваются сине-желтые флаги и раздаются лозунги "Слава Украине". Людей больше всего у Днепра, куда ходят набрать воду. Оккупанты перед побегом повредили все коммунальные системы.

"Газа нет, воды нет, света нет, ничто нет. Наладится, ну что вы хотите, война идет, всегда такое было и будет, так что все стерпится и на это не жалуемся, оденься потеплее. За водой пошла, ничего страшного”, — убеждают людей.

О том, что "русский мир" отсюда выгнали совсем недавно, можно понять по некоторым радиостанциям, а еще по наружной рекламе, где каждый второй борд в городе — с пропагандистским бредом. Но украинцы их дополняют желто-голубыми флагами, они здесь на мачтах, на автомобилях, на стелах, на одежде.

Все эти 9 месяцев Николай не выпускал падчерицу из дома, чтобы россияне не проверили ее документы. "Виктория Ярош фамилия, это вообще было очень... С такой фамилией попасть россиянам", — с усмешкой размышляет мужчина.

В Херсоне – нет света, но даже без него некоторые магазины открыты, есть самое необходимое за наличные. Проблемы в городе и со связью, приходится "ловить" и у многих сейчас российские мобильные операторы. Сейчас место, где можно поймать Интернет – центральная площадь города. Военные здесь разворачивают несколько "Старлинков" для местных. Но на самом деле люди идут скорее не по связь, а чтобы поблагодарить освободителей.

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