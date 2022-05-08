Херсонщина едва ли не в лидерах за количество пропавших: похищенных пытают и показывают в пропагандистских сюжетах

Задержали, похитили или ушел и не вернулся — с каждым днем таких сообщений все больше в херсонских соцережах.

На оккупированной Херсонщине захватчики удерживают в подвалах около полутысячи человек, и есть информация о пытках. У оккупантов списки активистов и участников АТО: к ним приходят домой и похищают, говорится в ТСН.

От пыток рашистов погиб ветеран АТО Назар Кагальняк, его похитили и пытали. Нет в живых и киборг Андрея Кузнецова. Военный выжил в АТО в 14-м, но восемь лет спустя был убит рашистами в родной Каховке. До сих пор неизвестна судьба его земляка, тоже жителя Каховки Сергея Цигипи – журналист, активист и ветеран АТО в плену уже второй месяц. Правда, его время от времени показывают на российском телевидении – по версии рашистов, он вроде бы офицер командования сил специальных операций. Неделю пыток едва пережил еще один журналист – Олег Батурин, ему удалось освободиться из плена и уехать из родной Каховки.

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Сельского голову знаменитой Чернобыевской общины Игорь Дудар после захвата сельсовета русские орки забрали на допрос и пытали. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, под арестом оккупантов. О судьбе его задержанного заместителя Евгения Родионова сейчас ничего не известно.

А бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко несколько недель назад был задержан и сделан главным персонажем российских пропагандистских сюжетов. В одном из них Николаенко показывает свое оружие и говорит, что был в терробороне.

На других видео российский журналист выпрашивает Николаенко о страже местной терробороны. А потом снова и снова спрашивает об известном украинском политике Романе Шухевиче. Хочет услышать – мол для Украины он никакой не герой. Владимир Николаевенко, как не давит пропагандист, стоит на своем.

И тот же российский журналист записывает интервью с бывшим главой Херсонской госадминистрации Андреем Путиловым. Тот пропал несколько недель назад и только сейчас появился на пропагандистских каналах. У осунувшегося мужчины спрашивают о Майдане и Крыме. Крупным планом его не показывают.

В то же время с интернет-страницы задержанного местного предпринимателя и волонтера Игоря Кураяна кто-то транслирует видео с ним. Полуживой Кураян призывает подчиниться новой власти и сложить оружие, потому что Херсонщину вроде бы сдали. Но херсонцы замечают – мужчина со следами пыток, едва держится на ногах и еле говорит. После почти месяца пыток его отпустили. Что с ним делали и чего требовали – пока неизвестно.

Херсонского священника Игоря Чудиновича тоже похитили оккупанты, однако позже отпустили и только в безопасном месте на неоккупированной территории отец рассказал, как над ним издевались — таким образом заставляли к сотрудничеству. «Я очень долго стоял частично раздет, со связанными руками за спиной, на голове была шапка, перевязанная шелегом», — рассказывает священник.

До сих пор неизвестна судьба испанского волонтера Марио, задержанного после митинга в Херсоне месяц назад. Также исчезают люди, которые не воевали и не занимались волонтерством – их в соцсетях разыскивают родные.

И это далеко не весь список людей, которых россияне пытают и удерживают в подвалах брошенных госучреждений.

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