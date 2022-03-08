Херсонщина ежедневно выходит на митинги и выгоняет оккупантов, поет гимн под украинскими флагами

Херсонщина ежедневно выходит на митинги и выгоняет оккупантов, поет гимн под украинскими флагами

Люди, несмотря на опасность, не сдаются перед врагом.

Херсонщина продолжает держать оборону на информационном фронте и шокировать врага сине-желтыми флагами. Эстафету митингов подхватили по всем районам области. Несмотря на очень неспокойную обстановку. Российские военные грабят магазины в деревнях, забирают еду у людей, хозяйничают в дачных кооперативах. В самом Херсоне забирают у людей телефоны и автомобили. Несмотря на все это — люди договорились выходить на улицы каждый день, потому что подчиняться захватчикам не собираются.

Об этом говорится в ТСН.

Херсонщина четвёртый день митингует против оккупации. Каждый город сражается за свою свободу. Тысячи людей в Олешках с украинскими флагами вышли на протест.

Город Берислав собрался на центральной площади, чтобы заявить, что он украинский. То же сделали в Нижних Сирогозах и Голой Пристани. Херсонщина демонстрирует невероятную отвагу и достоинство. И готова сражаться за свое право жить в Украине.

Херсон тоже держит убранство. Херсонцы, несмотря на смертельную опасность, указывают оккупантам на выход. Горожане на глазах оккупантов развернули длиннющий украинский флаг.

«Наш город Херсон стоит, держится, мы все вместе, поддерживаем друг друга. Это наш флаг. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава», – говорят митингующий.

Ситуация в Херсонской области: во всех районах продолжаются митинги

Они поют гимн Украины, они – не сдаются.

Херсонцы, гордо отказавшиеся от российских продуктов из вражеского гумконвоя, часами выстаивают длиннющие очереди за продуктами. Оптовики и магазины распродают последние запасы. А между тем под Херсоном наши военные сбивают вражеский самолет. При катапультировании у одного из пилотов не вскрылся парашют. Местные сразу отправились искать его товарища. От народного гнева он вряд ли спасется.

Здесь и там разбита и заброшена вражеская техника. Это – разгромленная российская колонна в Олешковском районе. И да, верят херсонцы со всем железом захватчиков, будет так. У врага нет шансов, потому что против него не только наши вооруженные силы, но и целый народ. Херсонцы доказывают, что покорить его невозможно.