Херсонщина ежедневно выходит на митинги с флагами, чтобы доказывать оккупантам чья это земля

Херсонщина ежедневно выходит на митинги с флагами, чтобы доказывать оккупантам чья это земля

Херсонцы выходят на площади и вдохновляют такие же поступки земляков.

На Херсонщине в аэропорту возле села Чернобаевка украинские военные разбили вражескую военную технику, среди которой три десятка вертолетов. Об этом сообщило командование морской пехоты. Так что взрывы, которые херсонцы слышали ночью, были там. Между тем, безоружные жители Херсона продолжают выходить на митинги, чтобы показать оккупантам, что они никогда не смогут установить здесь свою власть.

Об этом говорится в ТСН.

После митинга в Херсоне против оккупантов восстала область. Люди вышли на мирные протесты, чтобы сказать всем: Херсонщина – это Украина. Первым в осаду попал Генический район. Там оккупанты прорвались через админграницу с Крымом на Чонгаре, разбив наших пограничников. Геническ — это первый город, где они установили свои порядки и были уверены, что население их поддержит, но ошиблись.

Состоялся и мирный ход в соседней Новоалексеевке. На митинг собрался и Каланчак. Через район, попавший в осаду сразу после Генического, постоянно идет вражеская техника из Крыма. Российских военных, осевших в районе, призывают вернуться домой.

Безоружные жители Херсона продолжают выходить на антивоенные митинги

Сокрушительный удар врага понес Каховский район. Под обстрелами в подвалах обитает несколько сел вокруг Каховской ГЭС. Захватившие электростанцию оккупанты обстреливали мирных жителей. Но Новая Каховка через слезы поет гимн Украины. И выстрелы здесь уже не боятся. Особенно слезоточивого газа и светошумовых гранат, которыми оккупанты пытаются разогнать людей. Двое раненых горожан забрали в больницу.

Соседняя Каховка поддерживает земляков.

Херсонцы, вдохновившие своих земляков, решили собираться каждый день. Выразить свою позицию идут люди, никогда ранее не митинговавшие. Вместо оружия у них флаги и земляки-единомышленники.