Херсонщина пережила ужасную ночь: оккупанты ударили по критической инфраструктуре, двое погибших

В Херсонской области два человека погибли и еще 14 человек получили ранения в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, враг попал в объекты критической инфраструктуры, админздание, а также заведение культуры, медицинские учреждения, сельхозпредприятия и магазины.

Под ударами оказались жилые кварталы, в том числе девять многоэтажек и 20 частных домов.

Кроме того, в результате очередных обстрелов повреждены сотовая башня, газопровод, складское помещение, а также гаражи, сельхозтехника, служебный и частные автомобили.

Также ночью во время вражеской БПЛА-атаки защитники сбили над областью два "Шахеда".

Напомним, россияне ударили по жилой застройке Запорожье. Мощную атаку также пережил и Киев.

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