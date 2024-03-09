Херсонщина пережила ужасную ночь: россияне били по жилым кварталам, есть погибшие

Ночью российские войска ударили по Херсону из авиации.

Российские войска обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области. Погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Россияне били по Тягинке, Миловому, Качкаровке, Белозерке, Томарино, Михайловке, Ольговке, Гавриловке, Кизомысу, Антоновке, Веселому, Казацкому, Огромному, Приозерному, Софиевке, Станиславу, Садовому, Приднепровскому и Херсону. Обстреливали жилые кварталы.

Повреждены четыре многоэтажки и 30 частных домов, два админздания, детский сад, газопроводы, гаражное помещение и автомобили.

Также Прокудин сообщил, что ночью российские войска ударили по Херсону из авиации. Авиабомба попала в многоэтажку. Повреждена медицинская организация и припортовая инфраструктура.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне все еще верят, что смогут взять под свой контроль правый берег Херсонщины, но таких шансов у них нет. В результате днем и ночью не прекращаются обстрелы.

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