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Херсонщина потерпит наибольший ущерб в туристической отрасли из-за войны

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Херсонщина потерпит наибольший ущерб в туристической отрасли из-за войны

Это связано с тем, что область будет просто разграблена.

После войны Херсонская область потерпит наибольший ущерб в туристической отрасли.

Об этом сообщил глава украинской ассоциации активного и экологического туризма Андрей Гинкул, пишет  Суспільне.

"Мы видим, что произошло под Киевом. Херсонщина теперь будет примерно так же выглядеть. Но это позволит для области изменить много инфраструктурных объектов, о чем уже нужно думать сейчас. Так же как западные области смогут модернизироваться, использовав шанс. Уже начинают действовать кредитные программы. И, конечно, Херсонская область будет наиболее пострадавшей", — отметил он.

Напомним, во временно оккупированных районах Херсона коллаборанты якобы готовятся к переходу в рублевую зону.

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