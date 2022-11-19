Херсонщина приходит в себя после оккупации, а в Запорожье пережили ракетный удар: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавщине, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Черниговской и Киевской.

Сумская область: ночью россиянами совершен артиллерийский обстрел Зноб-Новгородской территориальной громады.

Информация о пострадавших, разрушениях объектов инфраструктуры не поступала. Данные уточняются.

Вчера в течение дня враг обстрелял три пограничных громады. Россияне выпустили по этим территориям 69 мин, снарядов и другой взрывчатки. Без жертв.

Запорожская область: ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожью, предварительно семью ракетами. Повреждены объекты промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности выясняются.

Поступило 33 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

За прошедшие сутки проходила эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории.

Днепропетровская область: россияне ночью обстреливали Никопольщину. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам – Никопольской, Марганецкой и Мировской.

Обошлось без жертв. Есть поврежденное жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов уточняются.

Харьковская область: за прошедшие сутки враг из минометов, танков и артиллерии осуществлял обстрел населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией столкновения и границей с РФ.

В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 228 единиц мин, взрывчаток и боеприпасов.

Луганская область: за прошедшие сутки россияне открывали огонь по Грековке, Макеевке, Новоселовскому, Мясожаровке, Новоегоровке, Площанце, Невскому и Стельмаховке на Купянском и Лиманском направлениях. В течение суток враг шесть раз атаковал наши позиции.

Донецкая область: ночью — обстрел Курахово (тип оружия устанавливается). Повреждены частные дома.

Также сегодня ночью два прилета по Святогорску. По предварительной информации, без пострадавших. Ночью — незначительные обстрелы позиций в Марьинской и Торецкой громадах. Активизация и наращивание мощности обстрелов с 05:30. За сутки по области: 2 погибших, 3 раненых.

Херсонская область: ситуация в регионе все еще непростая. Враг не прекращает использовать реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы для огневых ударов по позициям наших войск на правом берегу Днепра и прилегающих территориальных общинах.

В Бериславе в результате атаки дрона ранен местный житель.

Вместе с партнерами по благотворительным и волонтерским организациям Херсонская ОВА запустила работу гуманитарных центров, которые будут работать в Херсоне, Антоновке и Степановке. В этих центрах можно получить бесплатно продукты питания, средства гигиены и другие необходимые вещи.

В Херсоне начали работать первые "Пункты несокрушимости". Это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться Интернетом.

Гуманитарная помощь продолжает поступать в Херсон и область.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

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