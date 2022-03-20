Херсонщина страдает от оккупантов, но дает поводы для юмора о Чернобаевке и гусях-защитниках

Людям очень нужна помощь от Украины, потому что местные стойко отказываются от российских подачек

Долгожданную гуманитарную помощь так и не смогли доставить на оккупированную Херсонщину. Колонна из фур с продуктами и медикаментами ехала из соседней Днепропетровщины. Оккупанты их не пропустили, сообщили в областной военной администрации.

Об этом говорится в ТСН.

14 фур с продуктами и жизненно необходимыми медикаментами, которые на Херсонщине очень ждут, несмотря на предварительные договоренности, должны были развернуться назад. Все время оккупации россияне не соглашаются пропустить в область необходимую гуманитарку. Вместо этого навязчиво предлагают свою, преимущественно консервы. Люди братья ее отказываются

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Но у железнодорожного вокзала российские пропагандисты уже сняли видео, как их военные раздают массовке продукты. В то время когда херсонцы о раздаче и не догадывались. Пока россияне транслируют параллельную реальность из Херсона, жители без устали продолжают выходить на митинги с украинскими флагами. И призывают не верить в то, что город сдался.

В то же время уже знаменитая Чернобаевка снова в новостной ленте. Там – проклятое место для оккупантов. В аэропорту наши военные постоянно разбивают вражескую технику, и вот новая победа.

«По предварительным данным уничтожен командующий восьмой общевойсковой армией южного военного округа Российской Федерации. Вы будете очень смеяться, но это произошло в районе аэропорта Чернобаевка. Шестой раз подряд», — заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Наряду с мемами о Чернобыевке в Сети появляется информация о боевых гусях из Каланчака. Вблизи селения упал вражеский истребитель. Причина – он влетел в стаю диких гусей и птицы попали в мотор. ВСУ событие не комментировало, но Сеть взорвалась фотожабами о гусях-защитниках.

Такая информация ободряет и помогает не впасть в отчаяние. В том же Каланчаке люди не могут получить пенсию, в оккупированных городах и селах голодные российские военные врываются в дома местных жителей, похищают людей, угрожают активистам. Но все надеются, что все это скоро закончится.

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