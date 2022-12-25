Херсонщина в огне: оккупанты убили 16 мирных людей, более 60 ранены (фото)

Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины за минувшие сутки, 24 декабря. Били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Об этом рассказал глава ОВА Ярослав Янушевич.

По его данным, только Херсон оккупанты атаковали 41 раз. Центр города враг накрыл массированным огнем днем 24 декабря – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания.

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Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области российская армия убила 16 человек, среди них 3 работника ГСЧС, погибших во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе.

Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

Херсон в огне

Российская армия 24 декабря несколько часов вела обстрел Херсона. Вражеская атака была направлена на гражданские места – рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.

По последним данным сообщалось, что пострадали 68 человек, а количество жертв достигло — 10.

В Минздраве рассказали, что украинцы получили ранения в живот, ранения головы разной степени, ранения глаз, ампутации нижних конечностей.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел Херсона, написал: "Соцсети, скорее всего, отметят эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев".

Вечером, в канун Рождества, россияне еще раз обстреляли Херсон. Использовали зажигательные боеприпасы. По данным источников, вспыхнули дома, частичное разрушение крыш. К счастью, обошлось без жертв.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Россия совершает террор против украинцев даже на Рождество.

"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона... Позор президенту, правительству и парламенту России!", — подчеркнул президент ПАСЕ.

Министр обороны Алексей Резников после обстрела Херсона призвал западных партнеров предоставить большее вооружение, чтобы предотвратить такие трагедии.

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