Хотя враждебные силы демонстрируют активность на Запорожском и Херсонском направлениях, это не означает готовности к полномасштабному штурму правого берега.

Херсонская областная военная администрация официально отклонила сообщения в СМИ о возможном российском наступлении на Херсон, называя такие действия самоубийством.

Об этом сообщил начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников, передает 24 Канал.

Александр Толоконников подтвердил, что хотя враждебные силы и демонстрируют активность на Запорожском и Херсонском направлениях, в частности, тренировки и маневры, это не означает готовности к полномасштабному штурму правого берега, который имел бы катастрофические последствия для нападающих.

"Сейчас, конечно, увеличение идет. Но это не значит, что они бросятся на правый берег штурмовать, потому что это самоубийство", — объяснил Толоконников.

Он также указал, что российское министерство обороны прибыло на левобережье Херсонщины в группу "Днепр", которая сосредоточена на десантных операциях. Причина визита связана с ростом количества самоубийств среди российских военнослужащих, что свидетельствует об их осознании бесперспективности дальнейших боевых задач и кризисной ситуации в российских войсках.

Ранее сообщалось, что действия российских военных на Херсонском направлении имеют вид отвлеченного маневра, а не реальной попытки создать плацдарм для наступления.