Хилари Дафф осудила враждебное вторжение России в Украину: "Проклятый Путин, его жизнь жалкая"

Также актриса поддержала украинцев.

С тех пор, как Россия враждебно вторглась на территорию Украины, действия президента РФ осудили многие мировые знаменитости. В частности, к ним присоединилась и американская актриса и певица Хилари Дафф.

Артистка резко высказалась о Путине. Она надеется, что его существование полно боли и одиночества, а его жизнь в целом жалкая.

"Проклятый Путин. Я надеюсь, что его существование полно одиночества, пыток и боли. Его жизнь жалкая. Смотреть новости больно", — написала артистка.

Также Хилари поддержала украинцев. Она написала, что даже не может представить, настолько жителям Украины тяжело. Вместе с тем Дафф стыдно за россиян, которые причастны к этой войне.

"Я не могу даже представить, что может быть реальность такой… Страх. Потеря. Потерять все, что ты любил и над чем упорно работал. Расставаться со своей семьей или смотреть, как они умирают, не в состоянии их защитить. Украинский народ имеет какую-то гордость и силу, которую нельзя у них отнять. Я слышала, что женщины и дети, которые бегут из Украины, становятся жертвами торговли людьми. Я просто рыдаю, когда думаю об этом. Побег из одного ада в другой. Почему мир может быть таким? Как люди могут делать такие вещи друг другу? Мне тоже очень стыдно за жителей России. Я не могу представить, что они хотят быть причастными к этому", — написала Хилари.

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