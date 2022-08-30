"HIMARS – это вирус, который не видит антивирусная система российской ПВО" – военный эксперт

ПВО, которую сейчас россияне перенастраивают, не самая лучшая в мире, она не защищает те склады, те командные пункты, где находятся офицеры.

Почему противовоздушная оборона России так неэффективна, и почему хваленая ПВО российской армии не защищает своих офицеров, в эфире телеканала FreeDom рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Противовоздушная система, которая имеется на вооружении армии РФ, это система, которая создавалась в советские времена, и она в принципе не умеет воевать с теми силами и средствами, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии. Если говорить современным языком, это антивирус, который слабее вируса, против которого он создавался. В данном случае HIMARS является тем самым вирусом, который не видит антивирусная система российской противовоздушной обороны. И она не имеет возможности с ними бороться", — говорит эксперт.

По словам Грабского, HIMARS наносит массированный точечный удар, а система ПВО была "заточена" против летальных аппаратов и уничтожения целей на большой высоте.

"Поэтому говорить о том, что ПВО России эффективна против современных средств поражения, которые есть на вооружении ВСУ не приходится, она их просто не может удержать. И здесь, знаете, россиянам был бы смысл обращаться, наверное, к Израилю, с предоставлением им так называемого Железного купола, который мог бы частично помочь в этом деле, но уже слишком поздно, и поэтому нужно понимать, что у россиян просто нет возможности отбить атаки современных средств вооружения, это во-первых, если мы говорим о HIMARS. Если мы говорим о высокоточных активно-реактивных снарядах, то никакая ракета, никакая стрела не может перехватить активно-реактивный снаряд", — резюмировал эксперт.

Напомним, ВСУ взяли под огневой контроль все мосты в Херсонской области.

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