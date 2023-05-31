HIMARS филигранно отработал по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области (фото)

Официальной информации от Генерального штаба нет.

Вооруженные силы Украины с помощью HIMARS уничтожили пункт боевого управления ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

По данным этого паблика, это первый случай поражения ПБУ (пункт боевого управления – ред.) 55К6Е, подтвержденный фотофиксацией. Официальной информации от Генерального штаба нет.

"Инцидент произошел во время атаки ВСУ на склады временного хранения вооружения на территории Херсонской области".

Использована РСЗО "HIMARS". 20 числа мая 2023 года", — говорится в сообщении.

ВСУ по HIMARS поразили ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области. ФОТО: Досье Шпиона

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 31 мая 2023 г. украинские военные уничтожили 207 910 оккупантов Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 470 военных.

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