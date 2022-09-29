HIMARS и другая техника: США оказывают Украине очередную помощь и усиливают санкция для России

Неприятные новости оккупантов ожидают не только на поле боя, но и дома. В Госдепе анонсируют очередное усиление санкционного давления в ответ на марионеточные референдумы, что, по их мнению, вероятнее всего завершится аннексией по крымскому сценарию, говорится в ТСН.

Этот пакет военной помощи – долгосрочный, то есть США не имеют объявленного вооружения на складах, но закажут его у производителя и передадут Киеву. Впрочем, содержание этого оборонного пакета более, чем обнадеживающее.

Там 18 дополнительных установок хорошо зарекомендовавших себя на поле боя ХАЙМАРС. А также полторы сотни бронированных высокомобильных машин, радары разных типов, средства борьбы с беспилотниками и т.д.

В Соединенных Штатах завтра завершается финансовый год, поэтому не исключено, что в эти дни будет выделено еще и вооружение по срочной президентской программе на остающиеся средства. Конгресс тем временем уже заложил в бюджет новую сумму на помощь Украине – и это 12,4 миллиарда долларов.

А в ближайшие дни Государственный департамент выставит счет России – как наказание за псевдореферендумы. Поскольку мы видели это кино раньше, знаем, что будет дальше, заявил накануне спикер Госдепа Нед Прайс. Есть ожидание, что Россия использует эти псевдореферендумы как фальшивый повод для последующей попытки аннексировать эти территории.

"Да как бы президент Путин и его муртады пытаются провозгласить, эти территории есть и будут оставаться частью Украины. Украина продолжает сохранять право защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Соединенные Штаты никогда не признают попыток России аннексировать украинские территории. С точностью до наоборот - мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы оказать больше давления на Россию и конкретных лиц, которые помогали захвату земель", - отметили в Госдепертаменте США.

Также читайте В Николаевской области экипаж только одного танка уничтожил 9 единиц наступавшей техники

И пока Госдеп, традиционно, не разглашает следующие санкции, некоторые подробности уже просочились в СМИ. The Wall Street Journal пишет, что США рассматривают отключение еще нескольких ключевых российских банков от системы "СВИФТ", наложение санкций на российскую платежную систему "Мир", что сделает невозможным использование ее карт в цивилизованном мире. Другими целями американских санкций являются остатки российского рынка ценных бумаг и структур, без которых Россия в конечном счете не сможет определять курс своего рубля по отношению к другим валютам.

И это не все, что остается в санкционном арсенале. За использование ядерного оружия Россию публичными и непубличными каналами предупредили о скорых и катастрофических последствиях - сообщили в Госдепе. Объяснили здесь и то, почему еще раз призывали своих граждан немедленно покинуть Россию - это касается прежде всего тех, кто имеет двойное российско-американское гражданство. Ведь американский паспорт не спасет таких людей от насильственного призыва в российскую армию.

Читайте также:

В Крыму решили избавиться от крымских татар: их мобилизуют больше всего с целью бросать в самые горячие точки

Украинские дороги vs оккупантов: "мобики" из РФ еще не доехали, а уже чуть не утилизировали 2 танка

В РФ для войны в Украине готовятся перебросить 400 "зэков"