HIMARS и другие виды западного оружия для ВСУ стали неэффективны на фронте: громкая статья NYT

Некоторые виды высокоточного вооружения американского производства, в частности поставляемых в Украину HIMARS, оказались неэффективными, что негативно повлияло на ситуацию на фронте.

Об этом сообщили украинские командиры и украинский военный исследовательский проект, пишет The New York Times.

Издание, ссылаясь на два засекреченных украинских отчета, что снаряды западного производства показали хорошие результаты, когда впервые были введены на поле боя, но потеряли эффективность, когда российские военные адаптировали свою защиту. Это заставило украинских военных прекратить использование оружия.

Отчеты, впервые обнародованные The Washington Post , сосредоточены на американском Excalibur, 155-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде и наземной бомбе малого диаметра ( GLSDB ). Один из отчетов показали The New York Times. Второй отчет был описан, но не показан репортеру.

В материале NYT отмечается, что Россия развернула системы радиоэлектронной борьбы вокруг статических целей, таких как штабы и командные центры, которые могут быть целями украинского высокоточного оружия.

"Системы создают такое количество помех, заглушающих сигнал GPS, который управляет программным обеспечением таргетинга Excalibur", — объяснил научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб и специалист по радиоэлектронной борьбе Томас Виттингтон.

Майкл Бонерт, инженер RAND, специализирующийся на радиоэлектронной борьбе в ВМС США, объяснил, что Excalibur был разработан в 1990-х годах, когда GPS был в зачаточном состоянии, а технология радиоэлектронной борьбы не была столь сложной, как сейчас.

Данные в отчетах подтверждают комментарии украинских военных официальных лиц в последние месяцы, утверждают авторы статьи.

Украинские официальные лица и военные аналитики описали схожие проблемы с общим комплектом боеприпасов для прямой атаки под названием JDAM и снарядами, которые используются с высокомобильной артиллерийской ракетной системой, известной как HIMARS, оба из которых возлагаются на GPS.

По словам военных аналитиков, самой эффективной контрмерой для борьбы с глушением сигнала GPS является просто устранение источника помех.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Харьковской области продолжаются боевые действия в районе Нескучного и Старицы.

