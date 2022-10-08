HIMARS предотвращает агрессию России, поскольку полностью меняет военную стратегию – WSJ

Украина получит еще 4 ракетные системы HIMARS в рамках лендлиза. Их наличие дает существенное преимущество в войне с РФ.

Наличие HIMARS в Украине революционизирует военную стратегию, резко склонив чашу весов в войне с Россией.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что 16 украинских HIMARS этим летом помогли ВСУ остановить наступление оккупантов. С прошлого месяца украинцы вернули часть территории на востоке страны и разгромили российские войска на юге.

Она придает войскам на передовой такую смертоносность, которая недавно требовала самолетов, кораблей или громоздкой гусеничной техники.

"HIMARS – это часть революции в области точности, которая превращает хорошо оснащенные армии в что-то легкое и мобильное", – сказал Роберт Скейлс, генерал-майор армии США в отставке, который одним из первых придумал HIMARS в 1970-х годах.

С помощью HIMARS украинские войска поразили сотни российских целей, в частности командные центры, склады боеприпасов, заправочные станции и мосты, перекрыв поставки передовых подразделений. Остановив весеннее наступление России на востоке Донбасса, теперь они нацелены на отступающие российские войска.

Русской артиллерии, как и большинству схожих систем времен Первой мировой войны, не хватает точности. В то же время HIMARS может похвастаться и своей маневренностью. Эта артиллерийская система была создана как уменьшенная версия танкообразного оружия, реактивная система залпового огня.

"Революция в области точности меняет все", – сказал генерал Скейлс, считающий трансформацию своего рода эпохальным военным сдвигом, изменяющим определение ведения войны и теперь перенесет преимущество на поле боя от массированных армий до небольших пехотных подразделений.

Американские реактивные артиллерийские системы М142 HIMARS несут шесть ракет GMLRS для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS.

Помощь от США

Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам переговоров глава Белого дома анонсировал выделение новой военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

Какое именно оружие и военное оборудование получит Украина – рассказали в Пентагоне. В списке – 4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин похвалил украинских защитников за удачное использование РСЗО HIMARS, уничтожающих российские штабы и склады с боеприпасами.