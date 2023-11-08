HIMARS против "Града": украинские военные эффектно уничтожили вражескую ракетную систему (видео)

Точный выстрел стал следствием удачного взаимодействия между аэроразведкой и расчетом HIMARS.
В Сети опубликовано видео эффектной и эффективной работы HIMARS против российских ракетных систем залпового огня.
Соответствующие кадры появились в среду, 8 ноября, в Telegram-канале 148 ОАБр.
В Пологовском районе Запорожской области в результате удачного взаимодействия между аэроразведкой и расчетом HIMARS 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВСУ был уничтожен вражеский "Град". Российская РСЗО мощно сдетонировала после точного выстрела из HIMARS.
"Куда не долетит 155мм снаряд, достанет ракета выпущенная из HIMARS", — говорится в подписи к видео.
Напомним, ранее система HIMARS метко уничтожила российскую установку "Солнцепек" благодаря наведению спецназовцев Службы безопасности Украины.
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