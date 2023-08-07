HIMARS-шоу: Сырский показал, как ВСУ уничтожают окупантов на Бахмутском направлении

ВСУ уничтожили позицию окупантов, где была размещена вражеская гаубица МСТА-Б вместе с боеприпасами.

ВСУ на Бахмутском направлении точным выстрелом из HIMARS уничтожили позицию оккупантов.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" нашел гаубицу россиян МСТА-Б и скорректировал огонь HIMARS.

"Огненное HIMARS-шоу – один точный выстрел и позиция окупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания", – говорится на странице Сырского.