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HIMARS-шоу: Сырский показал, как ВСУ уничтожают окупантов на Бахмутском направлении

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
819
Время на прочтение
1 мин
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HIMARS-шоу: Сырский показал, как ВСУ уничтожают окупантов на Бахмутском направлении

РСЗО HIMARS. Фото иллюстративное / Фото: Getty Images

ВСУ уничтожили позицию окупантов, где была размещена вражеская гаубица МСТА-Б вместе с боеприпасами.

ВСУ на Бахмутском направлении точным выстрелом из HIMARS уничтожили позицию оккупантов.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" нашел гаубицу россиян МСТА-Б и скорректировал огонь HIMARS.

"Огненное HIMARS-шоу – один точный выстрел и позиция окупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания", – говорится на странице Сырского.

HIMARS-шоу: Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении

HIMARS-шоу: Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении

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Дата публикации
Просмотры
819
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