HIMARS-шоу: Сырский показал, как ВСУ уничтожают окупантов на Бахмутском направлении

ВСУ уничтожили позицию окупантов, где была размещена вражеская гаубица МСТА-Б вместе с боеприпасами.
ВСУ на Бахмутском направлении точным выстрелом из HIMARS уничтожили позицию оккупантов.
Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По его словам, аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" нашел гаубицу россиян МСТА-Б и скорректировал огонь HIMARS.
"Огненное HIMARS-шоу – один точный выстрел и позиция окупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания", – говорится на странице Сырского.
Ранее мы писали, как ВСУ штурмуют позиции врага вокруг Бахмута (видео).
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