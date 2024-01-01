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HIMARS уничтожает вражеский ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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HIMARS уничтожает вражеский ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении (видео)

HIMARS / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Операторы ССО навели на вражеский "Бук-М2" и РЛС огонь ракетного подразделения ВСУ.

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении зафиксировали входящий в состав комплекса зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36.

Видео тактической группы "Медоиды" 3-го отдельного полка ССО распространяется по Сети.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса", — говорится в объяснении.

Операторы ССО навели на вражеский Бук-М2 и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена.

"В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена", — добавили бойцы ВСУ.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что потеря нескольких истребителей не является критической для авиации РФ. Авиапромышленность страны-агрессорки, производящей боевые борта, несмотря ни на что, работает.

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972
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