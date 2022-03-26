Химическое оружие России: описание веществ, как они действуют

ТСН.ua рассказывает, какое химическое оружие есть в арсенале Российской Федерации и чем оно опасно.

Великобритания и США уже предупреждали, что Россия в будущем может применить в Украине химическое оружие или провести сфальсифицированную операцию под чужим флагом и обвинить в нападении самих украинцев. Об этом писало британское издание The Guardian.со ссылкой наисточники в правительстве Великобритании.Считается, что Российская Федерация может пойти на такой шаг через провал плана по оккупации Украины и захват Киева.

Химическое оружие России – основные факты

Химическое оружие – это одна из разновидностей оружия массового поражения, когда используются боевые ядовитые вещества, токсично влияющие на человеческий организм. В 1993 г. была создана и подписана (в том числе и Россией) специальная Конвенция, согласно которой были запрещены разработка, применение, изготовление, накопление химического оружия.

27 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы ликвидировала на своей территории все химическое оружие.

Следует упомянуть, что после распада СССР именно Россия стала наследницей крупнейшего в мире арсенала химического оружия ( около 40 тысяч тонн ).

Наиболее популярное в арсенале России химическое оружие: Новичок, Зарин, Иприт, VX, Льюизит, Зоман.

Известные случаи, когда Россия применяла химическое оружие

Россия применяла химическое оружие в Сирию 300 раз / commons.wikimedia.org

Впервые химическое оружие было применено российскими войсками еще во время Первой мировой войны. Это произошло 21 марта 1916 во время артподготовки. Артиллерийский обстрел был малоэффективным и не охватил обширную территорию. То есть у России есть более чем столетний опыт разработки химического оружия.

В 2017 году, именно когда Владимир Путин заявил, что все химическое оружие РФ ликвидировано, на территории Британии двое сотрудников российских спецслужб (Александр Мишкин и Анатолий Чепига), действовавших под псевдонимами Петров и Боширов, использовали химическое оружие Новичок против Сергея Скрипача и его дочери.

2020, согласно некоторым данным, Россия использовала то же нервно-паралитическое вещество Новичок против оппозиционера президента РФ Алексея Навального.

Химическое оружие из арсеналов России передавалось режиму Башара Асада. Согласно данным, опубликованным некоммерческой организацией "Global Public Policy Institute (GPPi)" в Сирии ее использовали 300 раз. Боеприпасы с Зарином могли использоваться в апреле 2017 года при атаке на город Хан-Шейхун. Тогда погибли более 20 детей и около 80 взрослых. Еще 300 получили разной степени отравления.

Описание химических веществ, которые могут быть в России

Спрей Новичок – именно такая ампула была найдена на месте отравления Сергея Скрипача и его дочери в Британии. / Associated Press

Новичок

Химическое оружие Новичок было разработано Государственным научно-исследовательским институтом органической химии и технологии. Это вещество используется также в некоторых лекарствах. Некоторые варианты Новичка были адаптированы, чтобы использовать вещество в военных целях, а также усложнить его обнаружение.

Существует мало официальной информации о Новичке. Но согласно материалу, опубликованному в Washington Post, Новичок относится к четвертому поколению твердых (реже в виде жидкости) нервно-паралитических веществ, которые были разработаны во времена Советского Союза. Его изготавливают из веществ, легальных в соответствии с Конвенцией 1997 года, но которые при сочетании становятся ядовитыми. Также они принадлежат к семейству так называемых органофосфатов, не обладают запахами, вкусами. Чаще Новичок используют в виде порошка, который можно рассеять.

Химическое оружие Новичок попадает в организм человека при вдыхании, проглатывании, а также при контакте с кожей.

Основные симптомы отравления Новичком :

появление хрипов в легких;

миоз;

повышение потоотделения;

затрудненное дыхание;

конвульсии;

самопроизвольное мочеиспускание, дефекация;

рвота.

При длительном действии этого химического вещества возможна остановка сердца, дыхание.

Чем опасно химическое оружие Новичок? Даже если человек выживет после отравления, он будет страдать от неотвратимого повреждения мышц и органов. Возможно также продолжительное повреждение нервов.

Зарин

Вероятно химическое оружие Зарина было использовано режимом Башара Асада в Сирии. Согласно некоторым данным, это вещество поставляла именно Россия. Это жидкость без запаха и вкуса, отличающаяся чрезвычайной токсичностью. Химическое оружие Зарин используется как нервно-паралитическое вещество.

Зарин может проникнуть в человеческий организм разными способами: прикосновение к веществу или зараженной поверхности, вдыхание, прием отравленной пищи и воды. Это химическое вещество может поглощаться окружающими предметами и тканями.

Чем опасно химическое оружие Зарин? При отравлении у человека появляются следующие симптомы :

перевозбуждение моторики;

самопроизвольное сокращение секреторных желез и мышц, поэтому появляются судороги и паралич;

сокращение дыхательных и сердечных мышц без участия сознания;

также сокращение мочевого пузыря, зрачков, мышц пищеварительного тракта.

Если Зарин используется в виде жидкости, он остается опасным до 5 дней, если распыляется в виде газа — до 20 часов. В зимнее время стойкость миниатюризируется.

Иприт

Химическое оружие, которым может владеть Россия / Associated Press

Химическое оружие Иприт имеет маслянистую форму, бесцветно и не имеет запаха (в чистом виде). В техническом виде Иприт отличается желто-коричневым цветом и чесночно-горчичным запахом. В воде растворяется плохо, но хорошо смешивается с бензином, спиртом, жиром, маслом. Часто Иприты используются вместе с другими химическими веществами. В частности, этилдихлороарсином, луизитом и фенилдихлороарсином. Впервые химическое оружие Иприт было применено еще при Первой мировой войне как кожно-нарывное вещество.

Иприт быстро проникает в текстиль, бумагу, стройматериалы, резину. Также можно отравиться при контакте кожи с пораженным предметом.

Проявляется не сразу – только через 2 часа после отравления. Но если на улице жаркая погода, а кожа влажная, симптомы появляются в считанные минуты:

первые признаки – покраснение кожи, зуд, жжение;

сухость кожи, чувство стянутости, тепло;

через 16-30 часов на теле появляются мелкие пузырьки, которые затем соединяются в один, наполненный желтой жидкостью;

когда пузырь лопается, на теле остаются язвы, сильно болящие и заживающие в течение 2 месяцев;

могут появляться рубцы при повторном отравлении.

Чем опасно химическое оружие Иприт? При высокой концентрации смерть наступает через 2-5 минут после отравления.

VX

Химическое оружие VX – нервно-паралитическое маслянистое вещество янтарного цвета, не имеющее ни запаха, ни вкуса. Считается одним из наиболее ядовитых из всех химических веществ, применяемых в боевых действиях. VX используют для заражения закрытых водоемов. Причем они остаются токсичными в течение продолжительного периода времени (до полугода). Но чаще всего химическое оружие используется в виде аэрозоля, которым заражаются приземные слои. В этом случае оно распространяется ветром. Происходит заражение военной техники, предметов внешней среды, вооружения.

Применяется химическое оружие VX через химические фугасы, артиллерию, авиацию. Наибольшую опасность вещество представляет в зимнее время, когда остается на местности на 30-60 дней. Летом она работает 1-3 дня.

Чем опасно химическое оружие VX? Если принять ее внутрь, то симптомы следующие:

1-2 минуты после приема – сужающиеся зрачки;

2-4 минут после приема – повышаются слюноотделение и потливость;

5-10 минут после приема – появляются судороги, паралич, спазмы;

10-15 минут после приема – наступает смерть.

Симптомы при заражении через кожу несколько иные:

появляются через несколько минут – час;

мышечное подергивание в месте заражения;

судороги и слабость;

паралич.

Луизит

Химическое оружие Луизит отличается раздражающим запахом и темнокоричневым цветом. Это жидкость с кожно-нарывным действием и высокой стойкостью. Раздражает, в первую очередь, органы дыхания и слизистую.

Чем опасно химическое оружие Луизит? Первые признаки поражения проявляются уже через пять минут после отравления. При этом не важно, как именно вещество потравило в организм: через кожу, вдыхание или с пищей. Степень тяжести отравления зависит от времени нахождения в зараженной местности и дозы. При вдыхании сразу поражаются верхние органы дыхания.

Основные симптомы отравления Луизит:

легкая форма отравления проходит через несколько дней;

тяжелая форма отравления – головная боль, спазмы в районе груди, одышка, рвота, общая слабость, потеря голоса;

при попадании в глаза – потеря зрения на 7-10 дней.

Зоман

Химическое оружие Зоман в чистом виде отличается легким фруктовым запахом. Это жидкость без цвета, которая очень токсична. Технический Зоман может выглядеть соломенно-желтым через разные примеси. Отмечается, что химическое вещество Зоман втрое токсичнее Зарина. Но симптомы отравления у них очень похожи:

паралич;

миоз;

слюноотделение;

потливость;

судороги мышц.

Чем опасно химическое оружие Зоман? В больших концентрациях приводит к погибели.