Хирурги вернули изуродованному лицу девочки из Чугуева симметрию и убрали рубцы: как она теперь выглядит

Хирурги вернули изуродованному лицу девочки из Чугуева симметрию и убрали рубцы: как она теперь выглядит

Столичные пластические хирурги принялись исправлять рубцы на лице Марины Колий из Харьковской области. Ее лицо изрубили обломки стекла, когда рядом с домом в Чугуеве упал снаряд.

Первая пластическая операция прошла успешно, лицу вернули симметрию и это улучшило психологическое состояние Марины. Поскольку раньше она месяцами боялась выйти из подвала, а сейчас строит планы на будущее, говорится в ТСН.

Пластическая хирург Анастасия Игнатьева снимает швы и производит перевязку Марине. После первой реконструкции лицо уже виден результат – бровь вернулась на место. С лица исчезло несколько глубоких рубцов.

После ранения Марины лицо было усеяно швами. Сколько обломков стекла вытащили и сколько наложили швов на лицо врачи в Чугуеве не могли сосчитать. Рядом с ее домом в Харьковской области — упал снаряд. Марину завалило в квартире и обломками изуродовало лицо. Больше месяца девочка жила в подвале больницы и боялась выходить на улицу.

Через 10 дней после операции у Марины не только лицо изменилось, но и кардинально изменилось настроение — Марина рисует эскизы одежды. «Мне очень нравится шить, я всегда мечтала шить, стать швеей-дизайнером», – рассказывала девочка.

До войны она перешивала мамины платья для себя, так что Марина мечтает создавать одежду для других. С чего начать и как сделать хоть первый шаг к своей мечте Марина не знает. Так что ТСН подготовила для девочки сюрприз, ребенок сможет побывать в швейном цехе дизайнера Екатерины Сильченко, которая тоже харьковчанка и она очень хотела поддержать свою землячку. Говорит, когда ей было, как Марине сейчас – 14, она тоже переделывала одежду, которую покупала на местном рынке. Это были ее первые шаги к делу ее жизни.

Екатерина ведет Марину туда, где эскизы превращаются в одежду. «Когда ты рисуешь, это одно, но ткань диктует свое», – делится дизайнер.

Екатерина отмечает, что нужно все время учиться, к тому же сейчас, в разгар войны. В этом экспериментальном цехе сейчас шьют все яркое и светлое — так Екатерина Сильченко видит лето следующего года, где нет места войне.

Марина в восторге и тоже хочет сшить платье, которое можно было бы надеть на день победы. Екатерина поддерживает восхищение Марины. Правда, девочке придется овладеть многими новыми навыками.

Это уже второй человек на пути Марины, который говорит ему о важности учебы. Пластическая хирург взяла обещание с Мариной, что девочка будет учиться, как никогда усердно. Каждый раз, когда она будет забирать последующие рубцы с ее лица, Марина должна отчитываться о своих успехах. После операции она вернулась к изучению английского и каждый день занимается рисованием.

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