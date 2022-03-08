Хит о "Байрактаре" написал кадровый военный, и он уже готовит следующую премьеру

Хит о "Байрактаре" написал кадровый военный, и он уже готовит следующую премьеру

Тарас Боровок говорит, что его попросила написать хит о том, что помогает военным.

Кто бы мог подумать еще месяц назад, что слово "Байрактар" узнает каждый украинец, а вот у российских оккупантов оно будет вызывать ярость. Ну, а песня о турецком беспилотнике Байрактар стала одним из первых хитов, рожденных войной.

Об этом говорится в ТСН.

Дорога к автору хита о Байракторе нелегка. Два часа тянучка одним из столичных мостов с одного берега Днепра на другой – таковы реалии военного времени.

Автор народного хита – Тарас Боровок – кадровый военный. У мужчины всего четыре класса музыкальной школы по классу трубы. Все остальное образование – военное. В первый же день русского нашествия Тарас подписал контракт с Вооруженными Силами. И получил… даже не приказ, просьбу – написать народного хита.

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У Тараса нет иллюзий относительно музыкального качества песни, но, говорит, сейчас важны другие ценности.

«Если бы пора было писать сложную музыку, пожалуйста, но ситуация требует простых доступных вещей, чтобы сесть под гитару во дворе и брынчать, но чтобы там еще был какой-то месседж заложен, желательно патриотический», — говорит автор.

Сегодня Тарас создал еще одну песню. Под названием "Города-герои страны героев". На этих кадрах, утверждает композитор, названия всех пяти сотен украинских городов.

И уже в ближайшее время, обещает Тарас, украинцы будут петь очередной хит, рожденный войной.