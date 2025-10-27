"Хитрая игра Путина": почему Россия не хочет мира и готовит ловушку для партнеров Украины

Что скрывается за «мирными» предложениями Кремля / © ТСН

На фоне жестких санкций США против российских нефтяных гигантов, Кремль срочно отправил своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева в Вашингтон. Как отмечают эксперты, это свидетельствует о серьезном беспокойстве Москвы.

Между тем в Кремле делают противоречивые заявления о «приближении» к прекращению огня в Украине, одновременно отмечая, что не нарушали Будапештский меморандум.

В Украине считают, что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну и, вероятно, готовит хитрую политическую игру, чтобы создать иллюзию мира и расколоть партнеров Украины.

Визит Дмитриева в Вашингтон — попытка Путина наладить контакт с Трампом

После введения жестких санкций США против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и отмены саммита лидеров США и РФ в Будапеште, Путин срочно отправил своего переговорщика Кирилла Дмитриева.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Как сообщало издание Axios, Дмитриев должен был встретиться в Майами со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, хотя официального подтверждения этой встречи нет.

Как утверждает пропагандистский канал RT, Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с изображением и цитатами Путина в качестве подарка.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты РФ и США являются очень важными компонентами диалога, передают российские СМИ.

«Неформальные контакты в целом являются очень важной составляющей диалога. Тем более на фоне того, что США сделали ряд недружественных шагов в отношении РФ. Поэтому они важны», — заявил Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Также он заявил, что личная встреча между Путиным и Трампом не отменена, однако к ней нужна тщательная подготовка.

Однако издание The Telegraph отмечает, что визит Дмитриева в США был неудачным и не принесет положительных результатов для РФ. В то же время министр финансов США Скотт Бессент назвал Дмитриева «российским пропагандистом», поскольку тот прибыл в Штаты, требуя снятия санкций.

В медиа также отметили, такие действия Путина свидетельствуют о том, «насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью господина Трампа к Москве».

«Последние события свидетельствуют о том, что Путин обращается к Вашингтону только тогда, когда у него есть какие-то беспокойства», — отметило издание The Telegraph.

Мирные переговоры Украины и России: какие глупости звучат из Кремля

На пресс-конференции 24 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию с переговорами по Украине «затянутой паузой», которая якобы сложилась из-за нежелания Киева интенсифицировать переговорный процесс». Вероятно, Песков имел в виду нежелание Киева капитулировать перед агрессором.

В привычной кремлевской манере, представитель Путина обвинил в затягивании переговорного процесса «европейских кураторов» Украины, очевидно, имея в виду союзников в Европе, которые помогают оказывать сопротивление оккупантам.

Кремль / © Pixabay

В то же время заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил об отсутствии каких-либо сдвигов относительно нового раунда переговоровс Украиной.

«Никаких сдвигов относительно нового раунда переговоров России с Украиной нет», — говорится в заявлениях пропагандистских медиа, которые цитируют Галузина.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ultrahang» цинично заявил, что Россия якобы не нарушает Будапештский меморандум, несмотря на полномасштабную войну против Украины. Его слова процитировали пропагандистские СМИ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Лавров объяснил это тем, что, по его мнению, меморандум гарантирует лишь то, что ядерное оружие не будет применено против безъядерных государств.

«Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал Лавров.

При этом он цинично добавил, что якобы Киев сам нарушил принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) относительно прав нацменьшинств и свободы слова, поэтому действия Москвы нарушением договоренностей не считаются.

Война в Украине «приближается к завершению», однако есть нюансы

Во время своего визита в США Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина «достаточно близки» к дипломатическому решению для завершения войны, подчеркивая ключевую роль США в этом процессе.

«Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому урегулированию», — сказал Дмитриев.

По его словам, стороны работают над прекращением огня по текущей линии фронта. Дмитриев назвал это «большим шагом» со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но подчеркнул, что любое урегулирование конфликта возможно только при условии «учета интересов России», а также только при искоренении причин этого конфликта».

«Мы настроены на конструктивный диалог и на четкое донесение позиции России по многим пунктам. Да, Россия хочет мирного решения, но безусловно уважения ко всем интересам России», — заявил Дмитриев.

Примечательно, что впоследствии в эфире американского телеканала FoxNews, представитель Кремля назвал еще один перечень требований, которые необходимы для завершения войны в Украине.

По его словам, есть три условия для приближения прекращения огня, а именно:

гарантии безопасности для Украины;

судьба так называемых «русскоязычных» регионов, которые якобы пострадали от Украины;

нейтральный статус Украины «для безопасности РФ».

Кроме того, в интервью CNN Дмитриев цинично заявил, что удары российских войск по детским садам (Харьков, 22 октября, — Ред.) являются «несчастными случаями», тем самым раскрыв истинную позицию Кремля относительно войны в Украине.

«Россия не нацеливается на детские сады, но случается много несчастных случаев — любая жертва является большой трагедией, и именно поэтому мы хотим как можно быстрее завершить этот конфликт», — сказал Дмитриев.

Также он добавил, что иногда по гражданским объектам попадают не российские, а якобы украинские военные, когда пытаются сбить воздушные цели.

В то же время 27 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова принять мирную концепцию, предложенную Соединенными Штатами.

По его словам, во время саммита на Аляске Владимир Путин подробно обсудил план со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и выразил готовность «двигаться дальше».

Почему Кремль говорит о переговорах с Украиной и почему они не отстроятся

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко отметил, что введение санкций со стороны США заставили Путина мгновенно изменить свою риторику и тактику.

«Враг начинает ныть. Санкции со стороны США почти мгновенно заставили кремль изменить риторику и внешнеполитическую тактику. Как только стало известно, что меры направленные против двух российских нефтяных гигантов вступили в действие, специальный представитель правителя РФ Кирилл Дмитриев вылетел в Вашингтон», — отметил Федоренко.

По словам военного, Кирилл Дмитриев отметил прогресс в дипломатическом урегулировании, что, по мнению международных обозревателей, является реакцией Кремля на первый серьезный экономический удар от США.

В то же время общественный деятель Валерий Пекарь убежден, что мирные переговоры в ближайшее время не начнутся. Как отмечает Пекарь, Путин будет продолжать войну ведь:

миллион контрактников нельзя оставить на фронте без действий, а вернуть их домой невозможно, потому что это может привести к внутренним потрясениям;

без «целей СВО» Путину нечем отчитываться перед элитами и народом;

останавливать военно-промышленный комплекс, который сейчас кормит верхушку власти, не рентабельно.

Война в Украине / © Getty Images

В свою очередь влиятельное американское издание The New York Times отмечает, что энергетическая война может быстрее заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров, чем любые дипломатические усилия.

Также, как прогнозируют эксперты, с наступлением зимы Россия вероятно продолжит атаки, но с замедлением боевых действий из-за погодных условий именно энергетическое противостояние станет главным полем битвы.

Хитрая игра Путина: что на самом деле задумал глава Кремля

Политолог Петр Олещук утверждает, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну, а его поведение может быть началом новой, более хитрой игры.

Эксперт отмечает, что Путин продолжает выдвигать ультиматумы, которые даже администрация Трампа считает нереальными. По словам Олещука, еще в начале года Путин отказался от выгодного для него компромисса с Трампом: окончание войны в обмен на частичную легализацию оккупированных территорий, смягчение санкций и возобновление экономического сотрудничества, чтобы сохранить имидж «твердого лидера».

«Путин должен был только закончить войну, но не согласился. Он продолжает играть роль „твердого лидера“, который не делает никаких уступок», — пояснил эксперт.

Олещук предупреждает: если давление и санкции усилятся, Путин может изменить тактику. Он может начать выглядеть «миролюбивым» и заявлять о готовности к диалогу, но при этом будет требовать сохранения всех захваченных территорий. Это будет политическая игра, направленная на создание иллюзии мира и раскол партнеров Украины.

«Если Путин начнет говорить о мире, это не будет означать, что он его хочет. Это будет политическая игра, направленная на раскол партнеров Украины», — подытожил эксперт.

Ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Москва стремится достичь преимущества в войне, используя США как «оружие». Эксперты утверждают, что Кремль пытается давить на администрацию США, в частности через тему возвращения похищенных украинских детей, которую Москва активно использует в собственной пропаганде.

