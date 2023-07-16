Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хитрый прием Путина: оккупант пожаловался на гниющие неделями горы трупов (перехват)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1475
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хитрый прием Путина: оккупант пожаловался на гниющие неделями горы трупов (перехват)

ГУР перехватили очередной телефонный звонок одного из оккупантов домой. / Фото: Getty Images

Оккупанты из-за обстрелов не могут вытащить тела своих погибших сослуживцев, поэтому они просто гниют на земле.

Российский оккупант рассказал о больших потерях в рядах армии РФ и постоянных обстрелах ВСУ.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с женой, которую перехватила украинская разведка.

По словам захватчика, в районе Антоновского моста – "ж**а", все завалено трупами окупантов.

"Все пацаны (трупы окупантов. – Ред.) на воздухе гниют. Вытащить не можем 3 недели нашего земляка из Красноярска. Путин, дай бог ему здоровья, может это хитрый тактический его прием", – отметил россиянин.

Он посетовал, что российские артиллеристы подъезжают к их позициям, отстреливаются и убегают. Захватчик признается, что уже почти смирился со своей судьбой погибнуть, поэтому не обращает внимания на сигналы тревоги и обстрелы.

"А мы же остаемся. А "те" (ВСУ. – Ред.) начинают искать, откуда "выход" был. Мы сидим в лесу, нам некуда деваться. Меня за***ла эта война. Уже по рации кричат воздух-воздух, я не обращаю внимания. Сидим дальше, шашлыки жарим", – говорит оккупант.

Ранее российский военный рассказал, как оккупанты пьют брагу бидонами, стреляют коров ради развлечения и боятся "мифических" поляков на фронте.

Другой россиянин рассказал жене, что завербованные зеки из Бурятии и Ханты-Мансийска "едут на фронт дольше, чем воюют".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1475
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация