Хитрый прием Путина: оккупант пожаловался на гниющие неделями горы трупов (перехват)

Оккупанты из-за обстрелов не могут вытащить тела своих погибших сослуживцев, поэтому они просто гниют на земле.

Российский оккупант рассказал о больших потерях в рядах армии РФ и постоянных обстрелах ВСУ.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с женой, которую перехватила украинская разведка.

По словам захватчика, в районе Антоновского моста – "ж**а", все завалено трупами окупантов.

"Все пацаны (трупы окупантов. – Ред.) на воздухе гниют. Вытащить не можем 3 недели нашего земляка из Красноярска. Путин, дай бог ему здоровья, может это хитрый тактический его прием", – отметил россиянин.

Он посетовал, что российские артиллеристы подъезжают к их позициям, отстреливаются и убегают. Захватчик признается, что уже почти смирился со своей судьбой погибнуть, поэтому не обращает внимания на сигналы тревоги и обстрелы.

"А мы же остаемся. А "те" (ВСУ. – Ред.) начинают искать, откуда "выход" был. Мы сидим в лесу, нам некуда деваться. Меня за***ла эта война. Уже по рации кричат воздух-воздух, я не обращаю внимания. Сидим дальше, шашлыки жарим", – говорит оккупант.

Ранее российский военный рассказал, как оккупанты пьют брагу бидонами, стреляют коров ради развлечения и боятся "мифических" поляков на фронте.

Другой россиянин рассказал жене, что завербованные зеки из Бурятии и Ханты-Мансийска "едут на фронт дольше, чем воюют".

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