Хлань — о новых понтонах оккупантов в Херсонской области: "Враг получает привет от нашей артиллерии"

ВСУ держат под огневым контролем две понтонные переправы россиян через реку Ингулец, которые оккупанты построили на днях.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что оккупационные войска построили две понтонные переправы через реку Ингулец.

Об этом он сказал на брифинге 12 октября.

"Те две альтернативные переправы, которые были возведены россиянами, это переправы в районе Дарьевки, в районе реки Ингулец. Эта река делит правый берег Херсонской области на две части: одна — это именно это северное направление, Бериславское, где сейчас происходят контрнаступательные действия, вторая часть правобережья – это само Херсон и Николаевское направление", – заявил он.

По словам депутата, оккупационные войска используют эти переправы, чтобы опрокидывать технику, которую они пытаются переправлять через Новую Каховку и дамбу Каховской ГЭС, усиливая оборону Николаевского направления или, наоборот, укрепляя Бериславский.

При этом он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины постоянно держат под огневым контролем переправы россиян.

"Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под устойчивым огневым контролем наших ВСУ и в момент опрокидывания оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии", – подчеркнул Хлань.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября уволила 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Вооруженные силы Украины уволили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед оккупантов маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.

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