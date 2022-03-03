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Хлеб и сало: посол Польши показал, чем питается в условиях войны в Киеве (фото)

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Хлеб и сало: посол Польши показал, чем питается в условиях войны в Киеве (фото)

Associated Press

Цихоцкий находится в Киеве.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, несмотря на нападение России на Украину, не уехал из Киева, а остался в столице. Польский посол поделился некоторыми деталями своей жизни в Киеве.

В частности, он показал, чем питается в Киеве, который пытаются захватить российские оккупанты. На фото можно увидеть хлеб и сало.

"Приятного аппетита, Киев!", — написал Цихоцкий в Twitter.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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