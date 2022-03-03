Хлеб и сало: посол Польши показал, чем питается в условиях войны в Киеве (фото)

Хлеб и сало: посол Польши показал, чем питается в условиях войны в Киеве (фото)

Цихоцкий находится в Киеве.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, несмотря на нападение России на Украину, не уехал из Киева, а остался в столице. Польский посол поделился некоторыми деталями своей жизни в Киеве.

В частности, он показал, чем питается в Киеве, который пытаются захватить российские оккупанты. На фото можно увидеть хлеб и сало.

"Приятного аппетита, Киев!", — написал Цихоцкий в Twitter.