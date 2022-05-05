Хлеба и зрелищ не будет: в РФ официально подтвердили отмену парада в Донецке и Луганске на 9 мая

Хлеба и зрелищ не будет: в РФ официально подтвердили отмену парада в Донецке и Луганске на 9 мая

Оккупанты отказались от идеи проводить 9 мая "парад Победы" и акцию "Бессмертный полк" в захваченных ими Донецке и Луганске.

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко говорит, что провести такие мероприятия 9 мая на оккупированных ими территориях пока невозможно.

Об этом информируют росСМИ.

Российские СМИ отмечают, что парад отменили из-за якобы "угроз обстрелов". В то же время, пропагандист успокоил российскую аудиторию, заявив, что, мол, время для проведения пропагандистского шествия "вскоре придет".

"Да, пока этого 9 мая невозможно провести шествие "Бессмертный полк" или парад победы в Донецке или Луганске", – сказал Кириенко.

Напомним, ранее глава самопровозглашенной "ДРН" Денис Пушилин отменил "парад Победы" 9 мая.

Как сообщалось, Арестович назвал три главных направления наступления российских оккупантов перед 9 мая.

Читайте также: