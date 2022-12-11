"Хлопка" станет больше: вскоре у Украины будет на вооружении новый ударный дрон с возможностью возвращения

Возможность возврата означает, что дроны не только будут однократно атаковать вражеские цели, но и смогут это делать несколько раз.

У Украины скоро на вооружении будет новый ударный беспилотник. На сегодняшний день он уже практически готов и проходит испытания.

Об этом в интервью "Настоящее время" рассказал руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев.

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По его словам, разработка похожа на иранский дрон-камикадзе "Шахед", но имеет особенность. Эти беспилотники будут с возможностью возвращения. Дальность полета – 1000 километров. Вес боевой части 75 кг. Возможность возврата означает, что дроны не только будут однократно атаковать вражеские цели, но и смогут это делать несколько раз.

"Он (беспилотник – ред.) уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря о ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращение", – сказал он.

Болдырев отметил, что частично дроны изготавливают из иностранных комплектующих.

"Практически все БПЛА состоят частично из иностранных комплектующих. Это честный ответ. Извини, но Украина не делает видеокамеры нужного разрешения", — сказал он.

Напомним, ночью против 10 декабря Россия снова атаковала иранскими дронами южные области Украины. Многие Shahed-136 удалось сбить. Однако было попадание в объекты энергетики, в результате чего более 1,5 млн. жителей Одесской области — без света. На восстановленное, по словам Зеленского, нужно несколько дней.

Зеленский за 10 декабря: очень сложная ситуация в Одесской области

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