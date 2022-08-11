"Экспорт хлопка": в Сети сообщают о взрывах у аэродрома РФ под Гомелем

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В районе аэродрома "Зябровка" под белорусским Гомелем, который сейчас под контролем россиян, слышны взрывы и видны вспышки.

Об этом сообщает паблик мониторинга военной активности РФ в Беларуси "Беларускі Гаюн".

"Поступает информация, что в районе аэродрома "Зябровка" слышны взрывы и видны вспышки. По предварительной информации, за последние 10 минут было видно минимум 4 вспышки", - говорится в сооющении.

Официального подтверждения этой информации пока нет. ТСН.ua следит за ситуацией.

Отметим, что 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль РФ.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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