"Хлопок" на аэродромах РФ: эксперт объяснил, какие положительные последствия это будет иметь для фронта

Олег Катков отметил, что аэродром в Энгельсе является самым сердцем российских воздушно-космических сил, поэтому это совсем не рядовое событие.

В России за последние дни произошел целый ряд взрывов на аэродромах и нефтебазах. Это должно обернуться положительными для Украины последствиями на переднем крае фронта.

Такое мнение высказал главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "24 каналу".

"Относительно удара по авиабазе, где базируются бомбардировщики — такие случаи уже были. Но дело в том, что "Энгельс" — это центральная авиабаза стратегической авиации России. То есть это компонент ядерной триады, сил ядерного сдерживания РФ", — подчеркнул Катков.

Главный редактор Defense Express отметил, что этот аэродром является самым сердцем российских воздушно-космических сил. Следовательно, это совсем не рядовое событие.

"Это ситуация, которая может иметь достаточно положительные последствия для действия на переднем крае, на фронте. Здесь дело даже не в крылатых ракетах, сколько было уничтожено самолетов. Сейчас, мне кажется, Россия будет искать какие-то пути, чтобы улучшить защиту этих аэродромов", – считает военный эксперт.

Катков отметил, что для этого нужно взять больше ЗРК и создать эшелонированную оборону в самой России, а постоянного их производства нет. Поэтому их придется забирать с переднего края и прифронтовых районов и перебрасывать в тыл.

"От этого, конечно, легче начнут дышать наши пилоты, действующие на переднем крае. Это огромная такая прибавка будет. Это также отражается и на действиях наших наземных подразделений, ведь у них будет больше поддержки с воздуха", – пояснил главный редактор Defense Express.

Эксперт добавил, что возможен еще один вариант: россияне могут попытаться оттянуть авиацию на аэродромы подальше.

"Впрочем, аэродромов для стратегической авиации в России всего четыре, а два из них уже находятся в зоне поражения. А два других — на дальнем востоке и на севере. Следовательно, время на выполнение тех же задач по пускам ракет будет увеличено, а самолеты чаще будут ломаться", – резюмировал он.

Напомним, утром 5 декабря на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, атакующие Украину ракетами, раздались взрывы. В результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95, погибли четыре российских оккупанта.

На российском аэродроме произошел "хлопок"

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