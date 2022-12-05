"Хлопок на аэродроме": в Воздушных силах ВСУ отреагировали на взрывы в Энгельсе

В понедельник утром, 5 декабря, в Саратовской области произошел взрыв на авиабазе.

В Саратовской области России на аэродроме в Энгельсе в результате взрыва повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Хлопок на аэродроме Энгельс. Пишут: повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые. Скорбим. С Днем волонтера" — говорится в сообщении.

Взрывы на аэродромах в России

Утром 5 декабря стало известно о взрывах на аэродромах возле Рязани и в Саратовской области.

Так, на авиабазе в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.

А на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шесть человек пострадали.

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