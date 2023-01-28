"Хлопок обеспечил sold out у Кобзона": в Луганской области уничтожен госпиталь, где лечили раненых оккупантов

В поселке городского типа Новоайдар, что в Луганской области произошел "хлопок", там уничтожен госпиталь, в котором лечили раненых российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Что-то не так с больницей (...) У Кобзона sold out обеспечило Хлопок", — отметил Гайдай.

По его словам, в Новоайдаре уничтожены десятки российских военных.

Добавим, что в Мариуполь из Бердянского направления провозят подбитую технику россиян.

Кафиры селят более 200 человек туда, где накануне был "хлопок".

А в Мариуполе враг все еще уничтожает дома.