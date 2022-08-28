"Хлопок" срывает все планы оккупантов на проведение своих псевдореферемдумов на оккупированной территории

Оккупанты завершили подготовку проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях, однако настоящих избирателей там не будет, говорят в разведке.

Даже референдумы не помогут России удержать контроль над временно оккупированными землями, говорится в ТСН.

Заявление украинской разведки о том, что российские оккупанты почти готовы проводить референдумы на временно захваченных частях Запорожской и Херсонской областей на первый взгляд может вызвать удивление. Как только становится известен хоть какой-то конкретик, например избирательный участок, приходит «хлопок». И таких взрывных аномалий с исполнителями фиксируется с десятки с того дня, как оккупанты заявили о намерении провести свои референдумы.

Дошло до того, что представители путинской партии свернули работу своего штаба в Херсонской области и позорно скрылись. Поэтому вопрос: кто как и где будет проводить эти референдумы, кто на них придет и что там не голосуют – это еще тот ребус. Наверное, сами же оккупанты так и не объявили, а когда проведут свое надругательство над демократией.

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В этой истории не учитывается одна маленькая, как рост Путина, деталь. Российский карлик, как старый КГБист с юридическим образованием, хорошо знает, что на все в мире должна быть бумажка. Имитацию выборов и подлинного волеизъявления для путинской пропаганды придумать на раз-два. В России так уже третье десятилетие выбирают президента. Цель сегодняшних референдумов, как дают понять в Кремле – присоединить временно захваченные Запорожскую и Херсонскую области в состав России.

Фиктивно присоединив новые территории к составу федерации – любые военные действия могли бы рассматриваться как объявление войны России. Но история с «хлопками» в Белгороде и парадом «хлопка» в Крыму дает понять, что ядерный король действительно голый.

Другой вопрос – это судьба так называемых «Донецких народных республик». О присоединении этих регионов к России ни слова. Им Кремль изобразил другую судьбу навеки быть серой зоной как самостоятельные субъекты. К примеру, незаметной для многих осталась новость, как в Москве открыли посольство так называемой «ЛНР».

Если внимательно взглянуть на риторику Путина для западной аудитории, то конструкцию представляют так: на самом деле это не Россия напала на Украину, а Украина воюет с так называемыми республиками и Путин просто им помогает. Для этого есть даже отдельная бумажка, где муртады, которые называют себя вожаками псевдореспублик просят Кремль ввести войска.

То есть так называемые «референдумы» для России – это конечная цель, а инструмент. Правда, в сегодняшних реалиях, когда план по наступлению проваливаются, ценность этого инструмента стремительно несется к нулю. В Кремле это не учитывали, а терять лицо Путин не хочет, потому что вдруг окажется, что «царь то ненастоящий».

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