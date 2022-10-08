"Хлопок" в Белгородской области: оккупанты неосторожно "покурили" в пограничном Грайвороне (фото, видео)

В Белгородской области – разрушение в центре города Грайворон и окрестных селах.

В приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области и окрестных селах произошел "хлопок".

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обвинив в обстрелах, как обычно, украинскую сторону.

"Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.. Также в результате обстрела есть разрушения в хуторе Тополя. Пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома. В одном выбиты. окна, в другом разрушена несущая стена и кровля", – отметил Гладков.

Между тем, местные телеграммы-каналы публикуют последствия "неосторожного курения" российских военных.

Фото: t.me/zhest_belgorod

Также сегодня Гладков сообщал о "хлопке" в селе Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным, была ранена мирная жительница, девушка 16 лет.

В приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области и окрестных селах произошел "хлопок"

Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопку" на территории РФ, в частности, в Белгородской области. А военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свой Белгород — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.

Ранее "хлопок" случился в городе Валуйки Белгородской области. В результате взрыва пострадали 14 человек. Причиной инцидента губернатор Гладков назвал "человеческий фактор".

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