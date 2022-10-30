"Хлопок" в Белгородской области: пограничное село осталась без света

В селе Никольское Белгородской области повреждена линия электропередачи.
В приграничном с Украиной селе Никольское Белгородской области произошел "хлопок".
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обвинив в обстрелах, как обычно, украинскую сторону.
"В результате прилета снарядов в селе Никольское Белгородского района повреждена линия электропередачи", – отметил он.
Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопков" на территории РФ, в частности, в Белгородской области. А военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свой Белгород — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ военные расстреляли случайно нашедшего их позиции мужчину.
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