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"Хлопок" в Белгородской области: пограничное село осталась без света

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"Хлопок" в Белгородской области: пограничное село осталась без света

Фото иллюстративное / Фото: tsn.ua

В селе Никольское Белгородской области повреждена линия электропередачи.

В приграничном с Украиной селе Никольское Белгородской области произошел "хлопок".

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обвинив в обстрелах, как обычно, украинскую сторону.

"В результате прилета снарядов в селе Никольское Белгородского района повреждена линия электропередачи", – отметил он.

Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопков" на территории РФ, в частности, в Белгородской области. А военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свой Белгород — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ военные расстреляли случайно нашедшего их позиции мужчину.

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