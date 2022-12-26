"Хлопок" в Энгельсе: военный эксперт указал на интересную деталь и объяснил, почему это важно

В РФ есть только два аэродрома, где базируются стратегические бомбардировщики.

Военный эксперт Петр Черник считает, что новый "хлопок" на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области свидетельствует о том, что российская ПВО неэффективна. Также уничтожение российской стратегической авиации важно для Украины.

Об этом пишет "Апостроф".

Черник подчеркнул, что российская система ПВО не справилась с беспилотником, пролетевшим сотни километров. Это свидетельствует о том, что российское оружие неэффективно. Поэтому страны, которые покупали это вооружение, должны задуматься.

Военный эксперт добавил, что в России есть более 60 стратегических бомбардировщиков ТУ-95 МС, примерно такое же количество Ту-22 М3 и до полутора десятков Ту-160 "Белый лебедь". Чтобы добиться перелома в войне, эти бомбардировщики нужно уничтожать десятками. Однако даже поражение нескольких этих самолетов важно, поскольку РФ не сможет их восстановить.

"Дело в том, что все эти самолеты, за исключением единичных экземпляров Ту-160, Россия производить больше не в состоянии, а самому молодому Ту-95 ТС уже 30 лет. Поврежденные борта вряд ли будут отремонтированы, вероятнее всего, их сделают "донорами" для других машин. В стратегическом итоге этот потенциал российских ПКС будет истощен", — сказал эксперт.

Петр Черник добавил, что стратегические бомбардировщики РФ могут базироваться только в Энгельсе или Дягилево. И раньше эти аэродромы считались глубоким тылом.

"Хлопок" в Энгельсе 26 декабря

В России в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это уже второй за месяц "хлопок" на авиабазе российских стратегических бомбардировщиков, запускающих по Украине крылатые ракеты.

В минобороны России подтвердили атаку беспилотника на аэродром и сообщили о погибших военных. Российские пропагандисты информируют о трех погибших и четырех раненых. Площадь пожара после взрыва достигла 120 квадратных метров.

Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

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