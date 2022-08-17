"Хлопок" в Крыму: Арестович рассказал, какую технику потеряли оккупанты из-за взрывов

В Джанкое и Гвардейском были уничтожены боеприпасы, артиллерийские установки и один самолет.

Об этом 17 августа в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Прилеты были в Джанкое. Они попали по артиллерийским установкам, которые там установили оккупанты — "Пионы", "Мсты" и так далее. Также горели склады боеприпасов. Также немного пострадало железнодорожное сообщение, его уже отремонтировали. Также что-то прилетело в Гвардейское. По нашими данными, там гарантировано уничтожен один Су-24. И возможно повреждено несколько Су-24 и Су-25. Также там горели боеприпасы", — сказал Арестович.

Напомним, что взрывы в Крыму прокомментировали в Командовании Воздушных сил ВСУ, где заявили, что оккупанты "не умеют пользоваться средствами противопожарной безопасности". Это официальная позиция украинского военно-политического руководства.

Также во вторник, 16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздались взрывы, видны клубы черного дыма.

Российский фюрер Путин может отказаться от Крыма, чтобы сохранить свою власть. Он сможет убедить в этом общество.

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