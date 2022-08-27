"Хлопок" в Крыму: оккупационная "власть" приказывает засекречивать факты взрывов на военных объектах полуострова

Уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах.

В ходе специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать все взрывы на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"В случаях, если информация об уничтожении военных объектов будет становиться известной общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, оккупанты будут рассказывать о халатности или безответственности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, после "хлопка" в Крыму Россия боится новых ударов по военным объектам, расположенным на аннексированном полуострове. Для этого она начала выводить свою авиацию из Крыма.

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