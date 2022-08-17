"Хлопок" в Крыму: оккупационная "власть" установила КПП перед въездом на Керченский мост

После последних событий в Крыму очередь на въезде Керченского моста стала еще длиннее, желающих россиян покинуть полуостров стало больше.

В связи с этим российско-оккупационная "власть" решила обустроить контрольно-пропускной пункт перед въездом на Крымский мост.

Об этом рассказал координатор Крыма SOS Денис Савченко в эфире совместного телемарафона.

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"Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи ", — сказал он.

Напомним, утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в аннексированном Крыму раздалось несколько мощных взрывов на складе с боеприпасами. После этого, по данным разведки, представители "власти" Крыма после очередного "хлопка" начали тайно бежать в Россию. Для этого они закрывали Крымский мост на ночь, чтобы спокойно покинуть полуостров.

Крыму приготовиться: "Хлопок" не случайен

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