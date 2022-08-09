"Хлопок" в Крыму: россияне в панике покидают полуостров, "полиция" призывает прятаться в укрытие (видео)

Во временно оккупированном Крыму в Новофедоровке раздаются мощные взрывы. Местные сообщают о "прилетах" на военном аэродроме РФ.

Местные паблики сообщают о вероятном попадании по воинской части и авиабазе возле Новофедоровки. По предварительной информации, там находились вражеская авиация, которая совершала вылеты в Херсонскую, Николаевскую и Запорожье.

Подходящие видео с места инцидента публикуют местные и российские телеграммы-каналы.

Поэтому в Крыму началась паника. Образовались пробки из машин, поскольку туристы и местные жители пытаются покинуть район взрыва.

Также жители оккупированного Крыма сообщают о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в сторону Новофедоровки из Евпатории. Кроме этого, к месту ударов едут пожарные автомобили и направлена сановация.

Оккупационные власти подтвердили факт взрывов в Новофедоровке. Так называемый "глава" рыма Сергей Аксенов заявил, что выехал в Новофедоровку, где произошли взрывы. По его данным, из-за попадания есть пострадавшие, количество пострадавших не сообщило. О причинах не информирует.

Пока официальных комментариев от украинской стороны нет. В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя информацию о взрывах в Крыму, заметил, "нужно запретить россиянам курить на военных объектах".

"Точно знаю, что взрывы в телевизоре никогда не передают реальную атмосферу и ощущения. Вдвойне неприятно, когда ты с детьми и на море. Думаю, надо запретить россиянам курить на военных объектах", — написал он.

Напомним, во второй половине дня в российских телеграммах-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.

Читайте также: